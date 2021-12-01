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Участниками акции «Вода России» в Пензенской области в мае-октябре стали 8,5 тыс. человек

17:04 | 01.12.2021 | Общество

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Пенза, 1 декабря 2021. PenzaNews. 8,5 тыс. человек в Пензенской области в мае-октябре 2021 года приняли участие в акции «Вода России», ежегодно проводимой Минприроды РФ в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

Участниками акции «Вода России» в Пензенской области в мае-октябре стали 8,5 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Объем собранного мусора составил 1 тыс. 69 кубометров», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что активисты очистили берега и прилегающие к водным объектам территории общей протяженностью 201 км.

«Рекордсменом по наибольшей общей протяженности береговой линии, очищенной от мусора, в текущем году стал Белинский район — 25 км», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что в Сердобском районе собран наибольший объем мусора и проведена самая массовая акция, объединившая 4,2 тыс. человек.

«Пачелмский район стал рекордсменом по наибольшему количеству мероприятий. Их было проведено 45», — говорится в пресс-релизе.

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