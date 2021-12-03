Росприроднадзор вновь проверит исполнение «Маяком» предписания в связи с загрязнением реки Общество

Пенза, 3 декабря 2021. PenzaNews. Специалисты межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям планируют провести повторные проверки исполнения предписания, обязывающего ОАО «Маяк» принять меры по недопущению загрязнения реки в Пензе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

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«В течение 2021 года в управление Росприроднадзора неоднократно поступали жалобы граждан на загрязнение ОАО «Маяк» водного объекта — реки Суры. Также в районе сброса сточных вод фиксировались негативные факторы: неприятный запах и мор рыбы. Управление организовало и провело надзорные мероприятия по жалобам граждан. Предприятию, загрязняющему водный объект, [было] выдано предписание, которое обязывает не допускать дальнейшие нарушения. Юридическому лицу было выдвинуто требование в срок до августа 2021 года устранить выявленные нарушения», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что предприятие «Маяк» попыталось через суд оспорить предписание и доказать свою непричастность к загрязнению реки, однако решение было вынесено в пользу Росприроднадзора.

«25 мая 2021 года управлением Росприроднадзора рассчитан и предъявлен размер вреда, причиненного ОАО «Маяк» водному объекту вследствие сброса сточных вод с превышением загрязняющих веществ: по выпуску №1 — в сумме 552 тыс. 63 рубля, по выпуску №2 — в сумме 70 тыс. 658 рублей», — поясняется в тексте.

В сообщении добавляется, что в августе на предприятии была проведена повторная внеплановая проверка исполнения предписания.

«Установлено, что ОАО «Маяк» вновь не выполнило требования Росприроднадзора. В сточных водах имеются превышения загрязняющих веществ: по азоту аммонийному, железу, меди, цинку, нефтепродуктам, сульфатам, фенолу, за что предприятие было привлечено к ответственности», — уточняется в пресс-релизе.

Из него следует, что в случае дальнейшего непринятия мер со стороны «Маяка» по недопущению загрязнения водного объекта будут приняты соответствующие меры реагирования, в числе которых повторные штрафные санкции и инициирование приостановки деятельности предприятия через суд.