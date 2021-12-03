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Мэр Пензы поручил доработать концепцию благоустройства Привокзальной площади

16:20 | 03.12.2021 | Общество

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Пенза, 3 декабря 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Александр Басенко поручил доработать концепцию благоустройства Привокзальной площади, разработанную местными архитекторами совместно со специалистами КБ «Стрелка», которая предусматривает перераспределение транспортных потоков, оптимизацию парковочного пространства, замену существующего покрытия, комплексное озеленение и установку малых архитектурных форм.

Мэр Пензы поручил доработать концепцию благоустройства Привокзальной площади. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе встречи с представителями Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» обсуждались возможные источники финансирования проекта.

В частности, рассмотрены перспективы участия представителей бизнеса, которые ведут торговлю и оказывают услуги неподалеку.

Также в центре внимания были перспективы строительства некоего объекта, который может стать точкой привлечения и позволит привлечь средства инвесторов.

По мнению Александра Басенко, необходимо вернуться к работе над концепцией с учетом инвестиционной привлекательности территории.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, итогом состоявшейся встречи станет подготовка двустороннего соглашения о совместной работе по благоустройству площади.

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