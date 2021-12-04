В Пензенской области из-за АЧС в некоторых охотугодьях ограничили охоту Общество

Пенза, 4 декабря 2021. PenzaNews. Охота на территории некоторых охотничьих угодий Пензенской области ограничена в связи с выявлением африканской чумы свиней (АЧС). Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности губернатора Сергей Федотов в минувшую пятницу, 3 декабря.

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«Запретить осуществление охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, в части общедоступных охотничьих угодий Неверкинского района, расположенных в угрожаемой зоне, определенной постановлением губернатора Пензенской области от 25 ноября 2021 года №208; в части общедоступных охотничьих угодий Кузнецкого и Городищенского районов и в части закрепленных охотничьих угодий «Махалинское» и «Кадада», расположенных в угрожаемой зоне, определенной постановлением губернатора Пензенской области от 25 ноября 2021 года №209», — сказано в документе.

«Запретить осуществление охоты на кабана, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, в части общедоступных охотничьих угодий Неверкинского района и в части закрепленных охотничьих угодий «Старо-Андреевское», «Двориковское», «Порзовское», расположенных в зоне наблюдения, определенной постановлением губернатора Пензенской области от 25 ноября 2021 года №208; в части общедоступных охотничьих угодий Кузнецкого, Городищенского и Сосновоборского районов и в части закрепленных охотничьих угодий «Махалинское», «Шаткинское», «Кадада», ООО «Сосновоборское лесное хозяйство», «Радищевское», «Камешкирское», «Родник», «Чаадаевское», расположенных в зоне наблюдения, определенной постановлением губернатора Пензенской области от 25 ноября 2021 года №209», — добавляется в постановлении.

В нем отмечается, что действие документа не распространяется на объекты животного мира, находящиеся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.

«Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует по 9 января 2022 года», — уточняется в тексте.