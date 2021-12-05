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В Пензенской области за 10 месяцев умерли около 21 тыс. человек

12:30 | 05.12.2021 | Общество

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Пенза, 5 декабря 2021. PenzaNews. 20 тыс. 823 человека умерли в Пензенской области в январе-октябре 2021 года, что на 15,2% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В Пензенской области за 10 месяцев умерли около 21 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Число детей, родившихся в регионе за десять месяцев текущего года, составило 7 тыс. 855. Это на 243 ребенка меньше, чем за январь-октябрь прошлого года. Снижение — 3%.

Таким образом, естественная убыль населения в Пензенской области, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, в январе-октябре 2021 года составила 12 тыс. 968 человек. По итогам 10 месяцев 2020 года естественная убыль населения составляла 9 тыс. 978 человек.

В октябре 2021 года в Пензенской области на свет появились 809 детей, умерли 2 тыс. 858 человек.

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