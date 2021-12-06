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Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам качества детских товаров

14:04 | 06.12.2021 | Общество

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Пенза, 6 декабря 2021. PenzaNews. Горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров организована в управлении Роспотребнадзора по Пензенской области в преддверии Нового года.

Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам качества детских товаров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Специалисты управления Роспотребнадзора проконсультируют потребителей по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, пиротехники, услуг аниматоров и детских елок, а также действующих нормативных требований к этой категории товаров и услуг», — сказано в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем уточняется, что горячая линия, которая начала работу в понедельник, 6 декабря, будет функционировать по 17-е число.

Из сообщения следует, что свои вопросы жители могут адресовать не только представителям управления Роспотребнадзора по Пензенской области, но и специалистам единого консультационного центра ведомства, который работает в круглосуточном режиме.

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