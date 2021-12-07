Стали известны итоги очередного этапа спецоперации «Анаконда» в Пензенской области Общество

Пенза, 7 декабря 2021. PenzaNews. Пресс-служба управления ФСБ России по Пензенской области обнародовала результаты очередного этапа спецоперации «Анаконда», проведенного на дорогах субъекта федерации совместно с региональным управлением МВД РФ при силовой поддержке Росгвардии в период с 29 ноября по 6 декабря.

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«Осуществлена проверка 6 тыс. 947 транспортных средств, из них досмотрено 464; проверено 7 тыс. 403 гражданина России; установлено местонахождение семерых граждан, находящихся в федеральном розыске, и одно транспортное средство, находящееся в международном розыске», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что выявлено 27 иностранцев, которые пребывают на территории России с нарушением требований миграционного законодательства.

«Из незаконного оборота изъято 0,3 кг наркотических веществ синтетического и растительного происхождения, три единицы незарегистрированного огнестрельного оружия», — отмечается в тексте.

Из сообщения следует, что выявлены 24 человека, осуществлявших грузоперевозки по территории Пензенской области с нарушением действующего законодательства; они привлечены к административной ответственности с назначением штрафов на общую сумму 349 тыс. рублей.

«Выявлено 39 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Указанные лица привлечены к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП России», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по итогам данного этапа спецоперации возбуждено девять уголовных дел, к административной ответственности привлечены 1 тыс. 328 лиц.