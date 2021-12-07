Учащиеся школ Пензенской области с октября собрали около 5 тонн батареек Общество

Пенза, 7 декабря 2021. PenzaNews. Учащиеся 147 образовательных организаций, расположенных в 26 муниципальных образованиях Пензенской области, собрали 4,85 тонн элементов питания в ходе очередного этапа реализации проекта «Сдай батарейки с Duracell», который стартовал в октябре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

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«В рамках номинации конкурса «Разрядись» наибольшее количество батареек собрали: средняя школа №20 — 230 кг, гимназия №42 города Пензы — 221 кг, средняя школа имени М.Ю. Лермонтова села Засечного — 264 кг», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что компании, имеющие статус региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, помогли транспортировать собранные батарейки в единую точку сбора и теперь их предстоит отправить на завод в Ярославль.

«Расходы на переработку батареек, собираемых в рамках проекта, полностью берет на себя компания Duracell», — подчеркивается в сообщении.