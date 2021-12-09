Зиновьев сменил Львову-Белову на посту сопредседателя штаба ОНФ в Пензенской области Общество

Пенза, 9 декабря 2021. PenzaNews. Директор ГАУ «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области» Сергей Зиновьев избран сопредседателем регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в ходе конференции реготделения движения, состоявшейся накануне в режиме видеосвязи.

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Сопредседателями штаба ОНФ в Пензенской области также переизбраны глава региональной федерации профсоюзов, депутат Законодательного собрания Николай Котов и художественный руководитель драматического театра имени А.В. Луначарского Сергей Казаков.

До этого пост сопредседателя регионального штаба наряду с Николаем Котовым и Сергеем Казаковым занимала Мария Львова-Белова, которая 27 октября 2021 года была назначена уполномоченным при президенте России по правам ребенка.