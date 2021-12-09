EN
15:51:13 Четверг, 9 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Зиновьев сменил Львову-Белову на посту сопредседателя штаба ОНФ в Пензенской области

11:12 | 09.12.2021 | Общество

Печать

Пенза, 9 декабря 2021. PenzaNews. Директор ГАУ «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области» Сергей Зиновьев избран сопредседателем регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в ходе конференции реготделения движения, состоявшейся накануне в режиме видеосвязи.

Зиновьев сменил Львову-Белову на посту сопредседателя штаба ОНФ в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Сопредседателями штаба ОНФ в Пензенской области также переизбраны глава региональной федерации профсоюзов, депутат Законодательного собрания Николай Котов и художественный руководитель драматического театра имени А.В. Луначарского Сергей Казаков.

До этого пост сопредседателя регионального штаба наряду с Николаем Котовым и Сергеем Казаковым занимала Мария Львова-Белова, которая 27 октября 2021 года была назначена уполномоченным при президенте России по правам ребенка.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе посетитель магазина подозревается в краже 16 наборов шоколадных конфет В Пензенской области за сутки подтверждено 350 случаев заражения коронавирусом
Горящий мусор стал причиной эвакуации людей из дома на улице Ульяновской в Пензе TikTok вошел в тройку наиболее популярных соцсетей среди пензенских абонентов «МегаФона»
Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 11 месяцев 2021 года В Пензе обнаружена фальшивая купюра номиналом 2 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама