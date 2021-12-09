В Пензе почтили память героев Общество

Пенза, 9 декабря 2021. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества, состоялось около стелы «Слава Героям» на набережной реки Суры в Пензе в четверг, 9 декабря.

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В нем приняли участие председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, глава Пензы Владимир Мутовкин, мэр Александр Басенко и другие представители власти, а также военнослужащие, члены ветеранских и молодежных организаций.

Они почтили память героев минутой молчания, после чего возложили к стеле цветы.

День Героев Отечества учрежден в России в 2007 году.

Традиция отмечать эту дату была заложена императрицей Екатериной II в ноябре 1769 года с учреждением высшей воинской награды — ордена Святого Георгия Победоносца. Им награждались как выдающиеся российские полководцы, так и простые солдаты, матросы и казаки.

В советское время были учреждены звания Героя Советского Союза, Героя Социалистического труда, а также орден Славы, который продолжил традиции ордена Святого Георгия.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, звание Героя Советского Союза за время существования награды было присвоено 207 уроженцам региона и 72 людям, чьи имена связаны с ним.

Звание «Герой Социалистического труда» получили 184 человека — уроженцы Пензенской области и люди, чья судьба связана с ней.

49 пензенцев стали кавалерами ордена Славы трех степеней.

Звания «Герой России» удостоены 12 уроженцев региона и четыре человека, которые в разные годы учились, служили или работали в Пензенской области.

В настоящее время в регионе живут четыре Героя Социалистического труда и два кавалера ордена Трудовой Славы.