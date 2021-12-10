EN
17:48:07 Пятница, 10 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Рельсовый автобус «Орлан» начнет курсировать между Пензой и Пачелмой с 12 декабря

14:11 | 10.12.2021 | Общество

Печать

Пенза, 10 декабря 2021. PenzaNews. Рельсовый автобус «Орлан» в двухвагонном исполнении, рассчитанный на 133 посадочных места, включая два для маломобильных групп населения, начнет ежедневно курсировать по маршруту «Пенза-I — Пачелма — Пенза-I» с 12 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания».

Рельсовый автобус «Орлан» начнет курсировать между Пензой и Пачелмой с 12 декабря. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что рельсовый автобус РА3 «Орлан» оснащен средствами контроля бдительности машиниста, системами самодиагностики, видеонаблюдения внутри и вокруг поезда, обнаружения и тушения пожаров, кондиционирования с обеззараживанием воздуха, имеет подъемники для посадки и высадки маломобильных пассажиров с высокой или низкой платформы, а также герметичные межвагонные переходы.

«В дальнейшем АО «Башкортостанская ППК» совместно правительством Пензенской области, Куйбышевской железной дорогой продолжат последовательную поэтапною работу по вводу подвижного состава «Орлан» по другим маршрутам на территории Пензенской области», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в летний период на участке «Пенза-I — Белинская» для повышения комфорта в пути составность пригородных поездов будет увеличена до четырех вагонов.

«В январе 2022 года планируется поступление второго подвижного состава РА3 «Орлан», что позволит значительно улучшить транспортную доступность жителей Пензенской области в пригородных железнодорожных перевозках», — добавляется в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
Телефонный мошенник выманил у пенсионерки из Пензы более 585 тыс. рублей Роддом Пензы приобрел ультразвуковую систему для обследования новорожденных
В Пензенской области в рамках программы ФОТ 3.0 одобрены заявки на 800 млн. рублей В Пензенской области за сутки подтверждено 348 случаев заражения коронавирусом
В пензенском УФНС подвели итоги поступления налогов и страховых взносов за 10 месяцев Заключен под стражу пензенец, обвиняемый в смерти бывшей сожительницы
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама