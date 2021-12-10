Рельсовый автобус «Орлан» начнет курсировать между Пензой и Пачелмой с 12 декабря Общество

Пенза, 10 декабря 2021. PenzaNews. Рельсовый автобус «Орлан» в двухвагонном исполнении, рассчитанный на 133 посадочных места, включая два для маломобильных групп населения, начнет ежедневно курсировать по маршруту «Пенза-I — Пачелма — Пенза-I» с 12 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания».

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В нем отмечается, что рельсовый автобус РА3 «Орлан» оснащен средствами контроля бдительности машиниста, системами самодиагностики, видеонаблюдения внутри и вокруг поезда, обнаружения и тушения пожаров, кондиционирования с обеззараживанием воздуха, имеет подъемники для посадки и высадки маломобильных пассажиров с высокой или низкой платформы, а также герметичные межвагонные переходы.

«В дальнейшем АО «Башкортостанская ППК» совместно правительством Пензенской области, Куйбышевской железной дорогой продолжат последовательную поэтапною работу по вводу подвижного состава «Орлан» по другим маршрутам на территории Пензенской области», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в летний период на участке «Пенза-I — Белинская» для повышения комфорта в пути составность пригородных поездов будет увеличена до четырех вагонов.

«В январе 2022 года планируется поступление второго подвижного состава РА3 «Орлан», что позволит значительно улучшить транспортную доступность жителей Пензенской области в пригородных железнодорожных перевозках», — добавляется в сообщении.