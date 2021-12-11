Учащиеся из Пензы отличились по итогам конкурса следопытских работ школьных музеев Общество

Пенза, 11 декабря 2021. PenzaNews. Представители школы №37 города Пензы заняли первое место по итогам всероссийского конкурса следопытских работ школьных музеев «Неизвестный солдат», организованного партией «Единая Россия», в номинации «Лучшая следопытская работа городского школьного музея» по Приволжскому федеральному округу.

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Высокую оценку жюри получила работа поисково-исследовательского отряда «Поиск» школьного музея боевой славы имени Н.Н. Воробьева школы №37.

В номинации «Лучшая следопытская работа сельского школьного музея» третье место по ПФО занял отряд «Память» школьного музея средней общеобразовательной школы рабочего поселка Шемышейка имени Героя Советского Союза А.Т. Бодряшова.

В конкурсе приняли участие музеи из 69 субъектов РФ.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, участники представили видеоролики и презентации, рассказывающие о деятельности по поиску информации о жизненном и боевом пути земляков, в том числе без вести пропавших; о строителях Сурского оборонительного рубежа; а также о шефстве над объектами военного и культурно-исторического наследия.