Утверждена концепция сопровождения людей с ментальными нарушениями на 2021–2023 годы Общество

Пенза, 11 декабря 2021. PenzaNews. Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Пензенской области на 2021–2023 годы утверждена распоряжением регионального правительства №714-рП от 9 декабря.

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Документ принят с целью создания организационно-правовых, методических и инфраструктурных условий для развития региональной системы комплексного непрерывного сопровождения данной категории граждан, направленной на их адаптацию и интеграцию в общество, снижение выраженности ограничений жизнедеятельности, укрепление психического и физического здоровья, повышение доступности образования и занятости.

К целевым группам по оказанию услуг комплексного сопровождения отнесены дети раннего возраста от 1,5 до 3 лет, определенные к группе риска по результатам общего скрининга; дети дошкольного (от 3 до 7 лет) и школьного возраста (от 7 до 18 лет), а также люди старше 18 лет с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями; их семьи.

В соответствии с утвержденной концепцией, система комплексного сопровождения предполагает консолидацию усилий в нескольких аспектах: медицинском, образовательном, социальном и профессиональном.

В документе приведены данные Минздрава Пензенской области, согласно которым в 2020 году было учтено 1 тыс. 319 детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями: с РАС — 130 детей, в том числе 115 — от 3 до 14 лет, 15 — от 15 до 18 лет; а также 1 тыс. 189 — с ДМН.

Диагноз в большинстве случаев устанавливается детям в возрасте от 5 до 9 лет, что свидетельствует о несвоевременном начале абилитационных и реабилитационных мероприятий. При этом оптимальный возраст для раннего выявления признаков РАС и ДМН у детей и проведения скрининга — от 1,5 до 3 лет.

По информации министерства образования Пензенской области, 232 ребенка с РАС охвачены образовательными услугами на разных уровнях, в том числе один человек является студентом ссуза.