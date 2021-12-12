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Мельниченко поздравил пензенцев с Днем Конституции

10:36 | 12.12.2021 | Общество

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Пенза, 12 декабря 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем Конституции Российской Федерации.

Мельниченко поздравил пензенцев с Днем Конституции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые пензенцы! Поздравляю вас с замечательным праздником — Днем Конституции Российской Федерации! Основной закон страны гарантирует сохранение исторически сложившегося государственного единства, надежно обеспечивает права и свободы человека, гражданский мир и согласие, динамичное развитие экономики и социальную стабильность в обществе», — отметил глава региона.

«Уверен, что наш патриотизм, добросовестный труд, ответственность за настоящее и будущее Отчизны, консолидация и сплоченность всех конструктивных сил будут всемерно способствовать успешному решению стратегических задач, реализации масштабных национальных проектов, укреплению могущества и славы России!» — добавил он.

По словам Олега Мельниченко, позитивные перемены, происходящие в Пензенской области, являются весомым вкладом в развитие потенциала великой Родины.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной деятельности на благо Отечества!» — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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