В Пензенской области в 2021 году в рамках нацпроекта «БКД» освоено около 4 млрд. рублей Общество

Пенза, 15 декабря 2021. PenzaNews. Около 4 млрд. рублей, включая почти 3 млрд. рублей средств федерального бюджета, освоено в Пензенской области в 2021 года в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

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«Данные средства позволили привести в нормативное состояние 130 км автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, а также завершить дорожные работы на капиталоемких объектах», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что на территории Пензенской агломерации работы проводились на 125 объектах, общая протяженность отремонтированных дорог составила 80,5 км.

«Показатель нормативности автомобильных дорог агломерации достиг 71%», — напоминается в сообщении.

Из него также следует, что доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, находящихся в нормативном состоянии, выросла до 65,2%.