EN
19:03:10 Среда, 15 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области в 2021 году в рамках нацпроекта «БКД» освоено около 4 млрд. рублей

10:46 | 15.12.2021 | Общество

Печать

Пенза, 15 декабря 2021. PenzaNews. Около 4 млрд. рублей, включая почти 3 млрд. рублей средств федерального бюджета, освоено в Пензенской области в 2021 года в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

В Пензенской области в 2021 году в рамках нацпроекта «БКД» освоено около 4 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Данные средства позволили привести в нормативное состояние 130 км автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, а также завершить дорожные работы на капиталоемких объектах», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что на территории Пензенской агломерации работы проводились на 125 объектах, общая протяженность отремонтированных дорог составила 80,5 км.

«Показатель нормативности автомобильных дорог агломерации достиг 71%», — напоминается в сообщении.

Из него также следует, что доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, находящихся в нормативном состоянии, выросла до 65,2%.

Новости партнеров
Читайте также
В Кузнецк доставлен трактор, приобретенный благодаря победе города в областном конкурсе В Мокшанском районе выявлен факт незаконной рубки хвойных деревьев
Пензенские полицейские изъяли у жителя Саранска около 640 граммов наркотика В Пензенской области за сутки подтверждено 330 случаев заражения коронавирусом
В Пензе задержаны мужчины, не оплатившие поездку в такси на сумму более 3 тыс. рублей В Заречном с начала года на строительство храма собрали 14,5 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама