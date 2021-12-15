EN
19:03:17 Среда, 15 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе открыт региональный центр «Авангард»

13:19 | 15.12.2021 | Общество

Печать

Пенза, 15 декабря 2021. PenzaNews. Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» открыт на базе дома молодежи в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

В Пензе открыт региональный центр «Авангард». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Учебный центр «Авангард» создан во исполнение решения президента Российской Федерации Владимира Путина по инициативе министерства обороны Российской Федерации для проведения военных сборов для юношей допризывного возраста, проходящих подготовку к военной службе», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что к задачам центра «Авангард» относятся развитие командного духа и чувства ответственности за себя, своих родных и близких, знакомство с передовыми технологиями оборонной промышленности, а также улучшение физической подготовки молодежи.

Новости партнеров
Читайте также
В Кузнецк доставлен трактор, приобретенный благодаря победе города в областном конкурсе В Мокшанском районе выявлен факт незаконной рубки хвойных деревьев
Пензенские полицейские изъяли у жителя Саранска около 640 граммов наркотика В Пензенской области за сутки подтверждено 330 случаев заражения коронавирусом
В Пензе задержаны мужчины, не оплатившие поездку в такси на сумму более 3 тыс. рублей В Заречном с начала года на строительство храма собрали 14,5 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама