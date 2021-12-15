В Пензе открыт региональный центр «Авангард» Общество

Пенза, 15 декабря 2021. PenzaNews. Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» открыт на базе дома молодежи в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

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«Учебный центр «Авангард» создан во исполнение решения президента Российской Федерации Владимира Путина по инициативе министерства обороны Российской Федерации для проведения военных сборов для юношей допризывного возраста, проходящих подготовку к военной службе», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что к задачам центра «Авангард» относятся развитие командного духа и чувства ответственности за себя, своих родных и близких, знакомство с передовыми технологиями оборонной промышленности, а также улучшение физической подготовки молодежи.