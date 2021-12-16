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В Пензенской области родителям разрешат посетить утренники при наличии QR-кода или медотвода

09:00 | 16.12.2021 | Общество

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Пенза, 16 декабря 2021. PenzaNews. Допуск родителей и законных представителей на новогодние мероприятия в детсадах и школах Пензенской области будет осуществляться по QR-коду о вакцинации против COVID-19, о перенесенной не более 6 месяцев назад новой коронавирусной инфекции или при предъявлении официального документа о наличии медицинского противопоказания к вакцинации, выданного государственным учреждением здравоохранения, вместе с документом, удостоверяющим личность. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» 15 декабря.

В Пензенской области родителям разрешат посетить утренники при наличии QR-кода или медотвода. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В документе сказано, что при организации утренников необходимо соблюдать ряд обязательных условий: исключить совместные мероприятия нескольких групп или классов, проводить между ними дезинфекцию помещения, а при допуске родителей проследить, чтобы они использовали маски, перчатки и соблюдали режим социального дистанцирования.

Кроме того, согласно постановлению, следует организовать бесконтактную термометрию родителей и осуществлять обработку рук спиртосодержащими кожными антисептиками.

В целом действующие на территории Пензенской области ограничения в связи с угрозой распространения коронавируса продлены по 31 января 2022 года.

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