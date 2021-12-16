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В Заречном протестируют новый автобус

18:22 | 16.12.2021 | Общество

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Заречный, 16 декабря 2021. PenzaNews. Автобус «Нефаз» производства «Нефтекамского автомобильного завода» передан Заречному Пензенской области для проведения опытной эксплуатации. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

В Заречном протестируют новый автобус. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это один из вариантов, который рассматривается для приобретения в рамках транспортной реформы», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что низкопольный автобус большой вместимости работает на сжиженном метане.

«Его салон на 5 см шире, чем у двух ранее тестировавшихся в Заречном автобусов. Пассажирам будет удобнее перемещаться. На остановке при открывании дверей автобус автоматически наклоняется в сторону тротуара, и его подножка выравнивается с бордюром», — сказано в сообщении.

Из него следует, что автобус «Нефаз» будет тестироваться в Заречном в течение двух месяцев.

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