В Заречном протестируют новый автобус Общество

Заречный, 16 декабря 2021. PenzaNews. Автобус «Нефаз» производства «Нефтекамского автомобильного завода» передан Заречному Пензенской области для проведения опытной эксплуатации. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

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«Это один из вариантов, который рассматривается для приобретения в рамках транспортной реформы», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что низкопольный автобус большой вместимости работает на сжиженном метане.

«Его салон на 5 см шире, чем у двух ранее тестировавшихся в Заречном автобусов. Пассажирам будет удобнее перемещаться. На остановке при открывании дверей автобус автоматически наклоняется в сторону тротуара, и его подножка выравнивается с бордюром», — сказано в сообщении.

Из него следует, что автобус «Нефаз» будет тестироваться в Заречном в течение двух месяцев.