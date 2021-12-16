В Пензе на выставке «От наместничества к губернии» представят копии архивных документов Общество

Пенза, 16 декабря 2021. PenzaNews. Копии документов из фондов государственного архива Пензенской области, в том числе публикуемые впервые, будут представлены на виртуальной выставке «От наместничества к губернии». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

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«Несмотря на то, что выставки по истории Пензенского наместничества уже проводились в архиве, данный переходный период рассматривается впервые. Дело в том, что преобразованная из наместничества губерния просуществовала менее года и была восстановлена только в 1801 году», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что экспозиция, презентация которой состоится 20 декабря, будет состоять из нескольких тематических блоков.

«В первый блок вошли документы о создании Пензенского наместничества в 1780 году, строительстве здания присутственных мест и документы об утверждении штата правления. Здесь же представлены документы о ликвидации губернии в 1797 году», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что следующий блок посвящен восстановлению Пензенской губернии как административно-территориальной единицы в сентябре 1801 года.

«Третий тематический блок выставки посвящен руководителям края на этом переходном этапе. Иван Ступишин возглавлял Пензенское наместничество с 1780 по 1796 годы, Филипп Вигель руководил губернией с 1801 по 1809 годы. На выставке представлены копии жалованных грамот и родословные дворянских родов, к которым они принадлежали», — сказано в тексте.