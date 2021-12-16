EN
23:00:37 Четверг, 16 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе на выставке «От наместничества к губернии» представят копии архивных документов

18:31 | 16.12.2021 | Общество

Печать

Пенза, 16 декабря 2021. PenzaNews. Копии документов из фондов государственного архива Пензенской области, в том числе публикуемые впервые, будут представлены на виртуальной выставке «От наместничества к губернии». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

В Пензе на выставке «От наместничества к губернии» представят копии архивных документов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Несмотря на то, что выставки по истории Пензенского наместничества уже проводились в архиве, данный переходный период рассматривается впервые. Дело в том, что преобразованная из наместничества губерния просуществовала менее года и была восстановлена только в 1801 году», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что экспозиция, презентация которой состоится 20 декабря, будет состоять из нескольких тематических блоков.

«В первый блок вошли документы о создании Пензенского наместничества в 1780 году, строительстве здания присутственных мест и документы об утверждении штата правления. Здесь же представлены документы о ликвидации губернии в 1797 году», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что следующий блок посвящен восстановлению Пензенской губернии как административно-территориальной единицы в сентябре 1801 года.

«Третий тематический блок выставки посвящен руководителям края на этом переходном этапе. Иван Ступишин возглавлял Пензенское наместничество с 1780 по 1796 годы, Филипп Вигель руководил губернией с 1801 по 1809 годы. На выставке представлены копии жалованных грамот и родословные дворянских родов, к которым они принадлежали», — сказано в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
Губернаторская елка в пензенском драмтеатре состоится В «Т Плюс» объяснили длительные работы на теплосетях высоким износом коммунальной инфраструктуры
В Заречном протестируют новый автобус Компания «Т Плюс» в 2021 году вложила в теплосетевое хозяйство Пензы 1,1 млрд. рублей
Вступил в силу приговор мужчине, застрелившему незнакомца во время охоты на кабана В Пензе в 2021 году демонтировано 515 незаконных рекламно-информационных конструкций
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама