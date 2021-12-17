Умер Олег Шаповал Общество

Пенза, 17 декабря 2021. PenzaNews. Президент ассоциации промышленников Пензенской области, председатель совета директоров ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» Олег Шаповал скончался на 60-м году жизни.

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«Олег Леонидович родился 12 мая 1962 года в городе Целиноград-25 Сталинского района Акмалинской области, но вся его трудовая жизнь была неразрывно связана с Пензенской областью. После окончания в 1985 году Пензенского политехнического института он трудился на различных должностях в ППО «Завод имени Фрунзе» и Научно-исследовательском и конструкторском институте радиоэлектронной техники. Олег Леонидович возглавлял региональное объединение работодателей «Ассоциация промышленников Пензенской области», — говорится в некрологе, размещенном на сайте регионального правительства.

В нем отмечается, что Олега Шаповала отличали глубокое знание дела и умение находить оптимальные решения сложных проблем.

«Никогда не щадивший себя, он умел быть требовательным, но при этом всегда оставался добрым и отзывчивым человеком. Благодаря свойственной ему устремленности к созиданию, обширным знаниям, ответственному отношению к делу он завоевал заслуженный авторитет и признание коллег», — сказано в тексте.

В некрологе подчеркивается, что Олег Шаповал был по праву удостоен почетного звания «Заслуженный работник промышленности Пензенской области», отмечен почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской».

«Светлая память об Олеге Леонидовиче Шаповале, его добрых делах на благо Пензенской области навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в тексте.

Свои соболезнования родным и близким покойного выразили губернатор Олег Мельниченко, спикер Законодательного собрания Валерий Лидин, вице-губернатор Сергей Федотов, глава облправительства Николай Симонов и его заместители Виктор Кувайцев, Олег Ягов, Валерий Беспалов, Вячеслав Космачев и Алексей Костин.