Утверждена программа по строительству и реконструкции очистных сооружений систем водоотведения Общество

Пенза, 17 декабря 2021. PenzaNews. Региональная программа «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения», рассчитанная на 2021–2024 годы, утверждена постановлением правительства Пензенской области №869-пП от 16 декабря, которое подписал исполняющий обязанности губернатора Николай Симонов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно паспорту программы, ее исполнителем будет являться министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.

Цель программы — улучшение экологического состояния реки Волги за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в нее.

Общий объем финансирования за весь период, по предварительным данным, составит 13 млрд. 458 млн. 221,7 тыс. рублей.