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Алексей Павлов официально представлен в должности прокурора Пензенской области

16:22 | 17.12.2021 | Общество

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Пенза, 17 декабря 2021. PenzaNews. Заместитель генерального прокурора РФ Николай Шишкин официально представил Алексея Павлова, назначенного на должность прокурора Пензенской области, коллективу ведомства в ходе рабочей поездки в регион в пятницу, 17 декабря.

Алексей Павлов официально представлен в должности прокурора Пензенской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Он отметил профессиональные качества Алексея Павлова и пожелал ему успехов в работе.

В свою очередь новый прокурор Пензенской области, обращаясь к присутствующим, подчеркнул, что во взаимодействии с органами власти, правоохранительными органами и контрольно-надзорными ведомствами в регионе будет продолжена работа по укреплению законности и правопорядка.

Помимо этого, состоялась встреча Николая Шишкина и Алексея Павлова с исполняющим обязанности губернатора Николаем Симоновым, руководителями региональных управлений МВД, СКР и других ведомств.

В ходе нее обсуждались актуальные для региона вопросы соблюдения социальных и жилищных прав граждан, профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

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