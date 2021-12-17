Алексей Павлов официально представлен в должности прокурора Пензенской области Общество

Пенза, 17 декабря 2021. PenzaNews. Заместитель генерального прокурора РФ Николай Шишкин официально представил Алексея Павлова, назначенного на должность прокурора Пензенской области, коллективу ведомства в ходе рабочей поездки в регион в пятницу, 17 декабря.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Он отметил профессиональные качества Алексея Павлова и пожелал ему успехов в работе.

В свою очередь новый прокурор Пензенской области, обращаясь к присутствующим, подчеркнул, что во взаимодействии с органами власти, правоохранительными органами и контрольно-надзорными ведомствами в регионе будет продолжена работа по укреплению законности и правопорядка.

Помимо этого, состоялась встреча Николая Шишкина и Алексея Павлова с исполняющим обязанности губернатора Николаем Симоновым, руководителями региональных управлений МВД, СКР и других ведомств.

В ходе нее обсуждались актуальные для региона вопросы соблюдения социальных и жилищных прав граждан, профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.