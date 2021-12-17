Пензенская область вошла в топ-20 рейтинга регионов по качеству жизни Общество

Пенза, 17 декабря 2021. PenzaNews. Пензенская область заняла 15 место в рейтинге регионов по качеству жизни, который составлен Агентством стратегических инициатив (АСИ).

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Возглавила список Москва. На второй строчке расположилась Тюменская область, на третьей — Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. В первую десятку также попали Санкт-Петербург, Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Белгородская область, Чувашия, Севастополь и Тульская область.

Во вторую десятку рейтинга, помимо Пензенской области, вошли Калининградская, Свердловская, Нижегородская области, Чечня, Вологодская область, Камчатский край, Удмуртия, Адыгея и Воронежская область.

Основными целями составления данного рейтинга являются: стимулирование властей субъектов РФ к формированию качественной среды для жизни на основе здоровой конкуренции; выявление лучших практик; мониторинг и оценка реализованных инициатив АСИ, институтов развития и региональных команд.

Конечная цель — повышение приверженности жителей региона. Под ней составители рейтинга понимают социологический показатель, который измеряет удовлетворенность жизнью в населенном пункте, готовность рекомендовать его и связывать с ним судьбу своей семьи на длительный срок.

Предполагается, что индекс приверженности позитивно связан с рождаемостью, предпринимательской активностью, доверием к властям, субъективным благополучием населения.

По информации АСИ, для расчета интегрального показателя при формировании рейтинга был проанализирован 161 показатель, в том числе 77 опросных, а также данные статистики и геоаналитики.

При этом ситуация в регионах оценивалась по 10 направлениям: «Жилье и инфраструктура», «Потребление и досуг», «Чистота и экология», «Безопасность», «Государственные услуги и сервисы», «Социальная защита», «Возможности для работы и своего дела», «Медицинское обслуживание», «Образование и развитие», «Инклюзивность и равенство».

Детальная информация по каждому субъекту РФ передана управленческим командам региона.