На набережной в центре Пензы вновь зальют каток Общество

Пенза, 17 декабря 2021. PenzaNews. Каток будет залит на набережной реки Суры в центре Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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«Обустройством ледовой площадки на набережной реки Суры занимается МУП «Городской центр торговли и услуг» совместно с представителями бизнеса. С учетом замечаний прошлого года объект будет расположен не вдоль набережной, а перпендикулярно дороге», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что на данный момент завершена подготовка основания и ограждения, оборудован прокат коньков, на следующей неделе будет уложено специальное покрытие, а при наличии низких температур — залит лед.

«По информации МУП «Городской центр торговли и услуг», стоимость проката коньков составит 200 рублей, вход на площадку со своим спортивным инвентарем — 100 рублей», — уточняется в сообщении.

В тексте отмечается, что планируется организовать освещение катка в вечернее время, а также музыкальное сопровождение.