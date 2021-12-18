В Пензе состоящие на учете в учреждениях соцобслуживания дети получат новогодние подарки Общество

Пенза, 18 декабря 2021. PenzaNews. Дети, состоящие на учете в учреждениях социального обслуживания Пензы, получат сладкие новогодние подарки, приобретенные за счет городского и областного бюджетов, а также средств спонсоров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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«В Пензе новогодние подарки вручаются детям от 1 года до 14 лет включительно, находящимся в трудной жизненной ситуации, состоящим на учете в учреждениях социального обслуживания населения города, в том числе детям из малообеспеченных семей – получателей детских пособий в соответствии с законом Пензенской области №795-ЗПО от 21 апреля 2005 года «О пособиях семьям, имеющим детей». Это дети из семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в базе данных ДЕСОП, дети из малообеспеченных многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что на сегодняшний день в Пензе на учете состоят более 10 тыс. детей в возрасте от 1 года до 14 лет из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«В городском бюджете на 2021 год запланировано 900 тыс. рублей на приобретение 5 тыс. 142 подарков. Кроме того, министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области выделено 3 тыс. 608 подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Планируется также приобретение новогодних подарков за счет привлечения спонсорской помощи», — отмечается в сообщении.

В тексте обращается внимание на то, что выдача новогодних подарков будет осуществляться с 20 декабря.