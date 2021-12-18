EN
16:46:58 Суббота, 18 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области планируется создать систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами

15:08 | 18.12.2021 | Общество

Печать

Пенза, 18 декабря 2021. PenzaNews. Пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами будет реализован в Пензенской области в 2022 году. Соответствующее постановление регионального правительства №865-пП подписал исполняющий обязанности губернатора Николай Симонов 15 декабря.

В Пензенской области планируется создать систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Определить уполномоченным органом по реализации указанного пилотного проекта в Пензенской области министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области», — сказано в документе.

В нем добавляется, что представителям Минтруда предстоит разработать стандарты социальных услуг по уходу, порядок установления индивидуальной потребности граждан в нем и примерные положения о стационарозамещающих технологиях, а также во взаимодействии с Минздравом определить медучреждения и организации социального обслуживания, принимающие участие в пилотном проекте и утвердить регламент взаимодействия.

Помимо этого, постановлением утвержден состав межведомственной рабочей группы по реализации пилотного проекта, которую возглавил заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 313 случаев заражения коронавирусом Вынесен приговор мужчине, задушившему родственника в Поиме
Церемония прощания с Олегом Шаповалом пройдет в Пензе 18 декабря В Пензенской области за сутки подтверждено 322 случая заражения коронавирусом
Новый эндоскопический кабинет оборудован в детской поликлинике №6 в Пензе «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» объединила стоматологические клиники «Ирис» в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама