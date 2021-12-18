В Пензенской области планируется создать систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами Общество

Пенза, 18 декабря 2021. PenzaNews. Пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами будет реализован в Пензенской области в 2022 году. Соответствующее постановление регионального правительства №865-пП подписал исполняющий обязанности губернатора Николай Симонов 15 декабря.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Определить уполномоченным органом по реализации указанного пилотного проекта в Пензенской области министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области», — сказано в документе.

В нем добавляется, что представителям Минтруда предстоит разработать стандарты социальных услуг по уходу, порядок установления индивидуальной потребности граждан в нем и примерные положения о стационарозамещающих технологиях, а также во взаимодействии с Минздравом определить медучреждения и организации социального обслуживания, принимающие участие в пилотном проекте и утвердить регламент взаимодействия.

Помимо этого, постановлением утвержден состав межведомственной рабочей группы по реализации пилотного проекта, которую возглавил заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев.