Главред пензенского журнала «Чердобряк» удостоена премии правительства России Общество

Пенза, 19 декабря 2021. PenzaNews. Главный редактор пензенского журнала «Чердобряк» Марина Танцырева удостоена персональной премии правительства России в области средств массовой информации за вклад в формирование у детей любви к чтению и русскому языку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Всего будет вручено 20 наград по 1 млн. рублей. Персональных премий в 2021 году удостоены девять представителей средств массовой информации. Кроме того, награды получат 11 журналистских коллективов», — уточняется в тексте.

Согласно представленным данным, за мужество при исполнении профессиональных обязанностей и личный вклад в борьбу за права журналистов высокая награда присуждена исполнительному директору МИА «Россия сегодня» Кириллу Вышинскому.

Премией правительства отмечен секретарь Союза журналистов России Рафаэль Гусейнов за точные и выверенные публикации о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.

Художественному руководителю главной редакции информационно-развлекательных программ дирекции информации телекомпании «НТВ» Ираде Зейналовой премия будет вручена за вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность.

За верность профессии награды удостоена продюсер отдела планирования и продюсирования службы эфира дирекции информационных программ «Первого канала» Татьяна Бодрова.

Специальному корреспонденту в группе корреспондентов службы выпуска информационных программ дирекции информационной программы «Вести» объединенной дирекции информационных программ филиала ВГТРК – ГТК «Телеканал «Россия» Гульшат Балтаевой премия присуждена за вклад в продвижение культуры в СМИ.

Первый заместитель главного редактора по новостному контенту «ТВ-Новости» Елизавета Бродская отмечена наградой за высокий профессионализм, творческую инициативу и активное содействие в информационном освещении актуальных событий.

Специальному корреспонденту отдела московского выпуска «Комсомольской правды» Дине Карпицкой премия будет вручена за серию специальных репортажей и расследований по острым общественно-политическим темам.

В числе лауреатов, удостоенных персональной премии, — генеральный директор воронежского телеканала «Студия «Губерния» Зоя Грязева, которая отмечена за развитие регионального телевидения.

Среди отмеченных высокой наградой журналистских коллективов — представители газеты «Коммерсантъ»: заместитель шеф-редактора Дмитрий Бутрин, заведующий отделом экономики Олег Сапожков, его заместитель Вадим Вислогузов, а также обозреватель отдела экономики Алексей Шаповалов. Премия присуждена им за освещение экономической ситуации в России.

Вице-президент Фонда православного телевидения – генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, корреспондент службы информационных программ Александр Егорцев, руководитель службы информационных программ Иван Куприянов, ведущий программ дирекции по производству программ Владимир Легойда, ведущая Вероника Иващенко удостоены премии за вклад в развитие духовной культуры в СМИ.

Президенту творческого объединения «Красная звезда» Алексею Пиманову, заместителю генерального директора по радиовещанию телерадиокомпании «Звезда» Михаилу Эйдельману, начальнику службы информационного радиовещания Евгении Ионкиной, начальнику службы производства и выпуска программ Александру Иллерицкому, а также главному режиссеру отдела производства программ Тимуру Милоянину премия будет вручена за создание и реализацию уникальной концепции современной познавательной радиостанции «Звезда-FM».

За сохранение лучших традиций литературно-художественных журналов и активную работу по поиску и популяризации молодых талантливых авторов премии удостоены президент, главный редактор журнала «Знамя» Сергей Чупринин, первый заместитель главного редактора Наталия Иванова, ответственный секретарь, заведующая отделом прозы Елена Холмогорова.

Наградой отмечен коллектив журнала «Историк» — директор Владимир Рудаков, заместитель главного редактора Арсений Замостьянов, обозреватель Олег Назаров, литературный редактор Ольга Куликова — за создание и реализацию концепции журнала, а также за подготовку и издание специальных выпусков, посвященных отдельным страницам истории страны.

Председатель редакционного общественного совета «Учительской газеты» Петр Положевец и ее главный редактор Арслан Хасавов удостоены премии за большой вклад в сохранение лучших традиций педагогической журналистики, просветительскую деятельность и реализацию новых проектов.

За создание и развитие сайта для старшеклассников 5uglov.ru, поддержку творческой молодежи наградой отмечены генеральный директор ООО «Пять углов», главный редактор сетевого издания «Пять углов» Сергей Грачев и его заместитель Вероника Митрофанова.

За реализацию социальных проектов награда присуждена главному редактору курганской газеты «Куртамышская нива» Наталье Кочариной, заместителю директора (главного редактора) Наталье Валялкиной и обозревателю Елене Шушариной.

В числе награжденных также представители липецкой газеты «Задонская правда»: директор Елена Юрова, заместитель директора Елена Красилова и редактор отдела новостей Анастасия Нестеренко. Отмечен спецпроект издания «Заброшенные могилы».

За серию проектов, посвященных общественному контролю и продвижению гражданских инициатив, премии удостоен коллектив газеты «Змеиногорский вестник» (Алтайский край): редактор Людмила Кейбол, ее заместитель Сергей Кейбол и фотокорреспондент Владимир Головчанский.

Премия также присуждена члену Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой – Фонда ВАРП Юрию Зайцеву, члену того же фонда Ирине Мучкиной за реализацию в «Новом венском журнале» и на радиостанции «РадиоРу» (Австрия) проектов, связанных с созданием и выпуском программ о событиях в России и Австрии, а также за большой вклад в сохранение русского языка и культуры.