В Пензенской области в 2022 году на дорожные работы направят более 7,5 млрд. рублей Общество

Пенза, 20 декабря 2021. PenzaNews. Более 7,5 млрд. рублей будет направлено на дорожные работы в Пензенской области в 2022 году. Об этом сообщил министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По мероприятиям дорожного хозяйства в 2022 году будет направлено более 7,5 млрд. рублей, в том числе более 900 млн. [рублей] — это средства федерального бюджета», — сказал он в ходе правительственного часа, состоявшегося в Законодательном собрании Пензенской области в понедельник, 20 декабря.

Александр Гришаев добавил, что планируется отремонтировать, реконструировать и построить около 600 км автодорог общего пользования.

В частности, по его словам, будет приведено в надлежащее состояние 230 км дорог регионального значения, 240 км сельских — за счет выделенных муниципальным образованиям субсидий, 16,3 км — в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий области», 90 км — по нацпроекту «БКД».

«Будут продолжены работы по мероприятиям, направленным на безопасность дорожного движения. Это установка знаков, светофорных объектов, искусственного освещения, обустройство тротуаров и пешеходных переходов», — отметил он.