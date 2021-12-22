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Роспотребнадзор в преддверии Нового года дал рекомендации по срокам годности салатов

12:07 | 22.12.2021 | Общество

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Пенза, 22 декабря 2021. PenzaNews. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области в преддверии Нового года дало рекомендации по срокам годности салатов.

Роспотребнадзор в преддверии Нового года дал рекомендации по срокам годности салатов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении на сайте ведомства, любой салат — это благоприятная питательная среда для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, которые способны продуцировать токсины.

«Салат, который неправильно хранился, может стать причиной тяжелого пищевого отравления», — подчеркивается в тексте.

В нем также напоминается, что салаты относятся к скоропортящимся пищевым продуктам, которые рекомендуется хранить в холодильнике при температуре +2ºС...+6ºС.

Сроки годности салатов, как указано в сообщении, регламентированы. При этом они зависят не только от рецепта салата, поскольку обычно смешиваются продукты с разной стойкостью хранения, но и того, заправлен он или нет.

Так, салаты из сырых овощей или фруктов, салаты с добавлением мяса, птицы, копченостей, а также салаты и винегреты из вареных овощей могут храниться 18 часов, однако после их заправки — только 12.

Срок хранения салатов с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки составляет 6 часов, а салатов с добавлением морепродуктов без заправки — 12 часов.

Дольше всего — 36 часов — могут храниться салаты из маринованных, соленых и квашеных овощей.

«Заправлять салаты безопаснее всего перед подачей на стол. Старайтесь не оставлять заправленный салат стоять всю ночь на новогоднем столе, целесообразно убирать его в холодильник», — говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

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