Более 2,8 тыс. пожаров произошло в Пензенской области за 11 месяцев Общество

Пенза, 22 декабря 2021. PenzaNews. 2 тыс. 841 пожар зарегистрирован на территории Пензенской области за 11 месяцев 2021 года; погибли 84 человека, 50 получили травмы различной степени тяжести. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по региону, распространенном по итогам учебно-методического сбора, состоявшегося в облправительстве в среду, 22 декабря.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что материальный ущерб от пожаров превысил 175 млн. рублей.

«За аналогичный период прошлого года произошло 3 тыс. 12 пожаров; погибли 94 человека, травмировано также 50 человек», — сказано в тексте.

Из него следует, что основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации и монтаже электрооборудования, правил устройства и эксплуатации печей, а также правил эксплуатации транспортных средств.

В сообщении указано, что рост основных показателей обстановки с пожарами и их последствиями зарегистрирован в городе Кузнецке, в Городищенском, Каменском, Неверкинском, Мокшанском, Башмаковском и Кузнецком районах.