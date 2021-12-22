Заливку хоккейных площадок в Пензе планируется завершить на этой неделе Общество

Пенза, 22 декабря 2021. PenzaNews. Работы по заливке 33 хоккейных площадок в Пензе планируется завершить на текущей неделе, если температура воздуха будет по-прежнему находиться в минусовых значениях. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии.

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«Учитывая благоприятные погодные условия, первоначальная заливка выполняется в ежедневном режиме на всех объектах. При сохранении устойчивых минусовых температур полностью завершить процесс и полноценно подготовить все спортивные хоккейные коробки планируется в течение текущей недели», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что на 14 хоккейных площадках, расположенных в разных районах Пензы, три раза в неделю по два часа будут работать дворовые тренеры, а в период зимнего сезона на этих объектах будут проводиться городские соревнования по хоккею среди дворовых команд с предварительным и финальным этапом.