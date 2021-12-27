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Олег Мельниченко поздравил спасателей с профессиональным праздником

11:17 | 27.12.2021 | Общество

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Пенза, 27 декабря 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя Российской Федерации, который отмечается 27 декабря.

Олег Мельниченко поздравил спасателей с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ваша мужественная и благородная профессия — одна из самых уважаемых в обществе. Вы первыми приходите на помощь людям, попавшим в опасную ситуацию, решительно противостоите природным и техногенным угрозам, эффективно ликвидируете последствия чрезвычайных ситуаций», — отметил глава региона.

Он выразил спасателям искреннюю благодарность за отвагу и стойкость, честное исполнение служебного долга, преданность избранному делу.

«В этот торжественный день особые слова признательности ветеранам. Вы заложили замечательные традиции службы, щедро передаете накопленный бесценный опыт молодой смене, которая уже сегодня доказывает свой высочайший профессионализм», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной деятельности на благо Отечества!» — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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