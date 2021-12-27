Стал известен график доставки пенсий и иных соцвыплат в Пензенской области в январе Общество

Пенза, 27 декабря 2021. PenzaNews. Отделение Пенсионного фонда России по Пензенской области в преддверии новогодних праздников проинформировало о графике доставки пенсий и иных социальных выплат в январе 2022 года.

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Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального отделения ПФР, поступившем в ИА «PenzaNews», для пенсионеров, получающих средства через кредитные учреждения, 28 декабря будут заблаговременно профинансированы выплаты, дата доставки которых установлена на 5–12 числа.

12 января будут производиться выплаты за 13–19 числа, 19 января — за 20–22 числа, 21 января — за 23–25 числа.

Для пенсионеров, получающих выплаты через «Почту России», в связи с новогодними праздничными днями доставка пенсий будет начата 3 января и продолжена 4, 5, 6 и 8 января.

Конкретную дату доставки пенсии можно уточнить в отделении почтовой связи по месту жительства.

С 10 января доставка пенсий в Пензенской области будет осуществляться в соответствии с графиком доставки.