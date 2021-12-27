Праздничная программа на Новый год в «Спутнике» начнется за полчаса до полуночи Общество

Пенза, 27 декабря 2021. PenzaNews. Начало праздничной программы на набережной микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области по случаю встречи Нового года запланировано на 23.30.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте «Спутника», развлекательная программа с хороводами и конкурсами, а также с участием Деда Мороза рассчитана в общей сложности на три часа.

В 2.30 прогремит праздничный салют.

В полдень 1 января в зимнем городке для детей будет организована дневная новогодняя программа с играми, конкурсами и аниматорами.

Вечером организаторы праздничных мероприятий в «Спутнике» приглашают всех желающих посетить каток — ежедневно до 9 января здесь будут проходить игры и конкурсы для детей и взрослых. Начало в 18.00.