В Пензе открыта стела «Город трудовой доблести» Общество

Пенза, 27 декабря 2021. PenzaNews. Торжественная церемония открытия памятной стелы в честь присвоения Пензе почетного звания «Город трудовой доблести» состоялась в парке, посвященном 40-летию Победы, в понедельник, 27 декабря, — в день 80-летия завершения строительства Сурского оборонительного рубежа.

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Монумент представляет собой композицию из 16-метрового обелиска, на котором выгравирован снимок, сделанный в мае 1945 года на ступенях Рейхстага рядом с надписью «А мы из Пензы», и восьми пилонов, символизирующих предприятия, которые внесли значительный вклад в общую Победу.

На стеле также размещено изображение врачей одного из эвакуационных госпиталей и текст указа президента России Владимира Путина о присвоении Пензе почетного звания «Город трудовой доблести».

Участие в мероприятии приняли помощник полномочного представителя президента РФ в ПФО Владимир Колчин, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, заместитель председателя Российского военно-исторического общества, руководитель проекта по созданию стел «Город трудовой доблести» Николай Овсиенко, скульптор проекта, монументалист и архитектор Денис Стритович и жители города.

Возле каждого из восьми пилонов в почетном карауле выстроились юнармейцы. Знаменная группа пронесла вокруг стелы флаги России, Пензенской области, Пензы и Знамя Победы. Официальные лица возложили венки к монументу и обратились к собравшимся.

«За присвоением Пензе почетного звания «Город трудовой доблести» стоит труд большого количества людей, которые ковали Победу нашей великой армии в тылу», — отметил на церемонии открытия стелы Олег Мельниченко.

«В годы Великой Отечественной войны на территорию Пензенской области было эвакуировано 65 предприятий. Каждый четвертый взрыватель, который использовался в бомбах, минах, снарядах, был сделан на пензенской земле. Здесь же изготавливалась легендарная «Катюша». Кроме этого, Пензенская область работала и для того, чтобы кормить и одевать фронт», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Глава региона добавил также, что за присвоение областному центру почетного звания «Город трудовой доблести» проголосовал почти каждый десятый пензенец.

Стелу объявили открытой под звуки гимна России.