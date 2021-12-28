Портал госуслуг Пензенской области недоступен на фоне сообщений об утечке его исходного кода Общество

Пенза, 28 декабря 2021. PenzaNews. Портал государственных и муниципальных услуг Пензенской области временно недоступен для пользователей на фоне сообщений об утечке его исходного кода.

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«Портал государственных и муниципальных услуг Пензенской области временно недоступен. Мы уже работаем над устранением проблемы. Пожалуйста, попробуйте зайти позже. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении на региональном портале госуслуг.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что произошла частичная утечка данных и в открытом доступе оказался выложен исходный код пензенского регионального портала госуслуг, передает РИА Новости.

Пресс-служба Минцифры РФ заявила, что портал «Госуслуги» работает в штатном режиме, данные пользователей в безопасности, угрозы несанкционированного доступа к исходным кодам ресурса нет, однако «проведенный мониторинг выявил недостатки в работе одного из региональных порталов, который не имеет доступа к данным федерального портала госуслуг и пересечения исходных кодов с ним».