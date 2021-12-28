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Портал госуслуг Пензенской области недоступен на фоне сообщений об утечке его исходного кода

09:34 | 28.12.2021 | Общество

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Пенза, 28 декабря 2021. PenzaNews. Портал государственных и муниципальных услуг Пензенской области временно недоступен для пользователей на фоне сообщений об утечке его исходного кода.

Портал госуслуг Пензенской области недоступен на фоне сообщений об утечке его исходного кода. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Портал государственных и муниципальных услуг Пензенской области временно недоступен. Мы уже работаем над устранением проблемы. Пожалуйста, попробуйте зайти позже. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении на региональном портале госуслуг.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что произошла частичная утечка данных и в открытом доступе оказался выложен исходный код пензенского регионального портала госуслуг, передает РИА Новости.

Пресс-служба Минцифры РФ заявила, что портал «Госуслуги» работает в штатном режиме, данные пользователей в безопасности, угрозы несанкционированного доступа к исходным кодам ресурса нет, однако «проведенный мониторинг выявил недостатки в работе одного из региональных порталов, который не имеет доступа к данным федерального портала госуслуг и пересечения исходных кодов с ним».

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