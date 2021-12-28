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Тариф на проезд в Заречном с 1 января 2022 года составит 23 рубля

10:42 | 28.12.2021 | Общество

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Пенза, 28 декабря 2021. PenzaNews. Тариф на проезд в границах города Заречного Пензенской области с 1 января 2022 года составит 23 рубля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

Тариф на проезд в Заречном с 1 января 2022 года составит 23 рубля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С 1 января 2022 полномочия по организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок перешли с муниципального на региональный уровень — в соответствии с законом Пензенской области от 25 декабря 2020 года №3611-ЗПО. [...] Таким образом, начиная с 2022 года органы государственной власти Пензенской области будут обеспечивать население города Заречного услугами общественного транспорта как на внутригородских маршрутах, так и на маршрутах между городами Заречный и Пенза», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что во исполнение регионального закона ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» провело конкурсный отбор перевозчика, в результате которого с МП «Автотранс» был заключен государственный контракт на 2022 год.

«Согласно условиям данного контракта и в соответствии с приказом управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 19 августа 2019 года №82 тариф на проезд в границах города Заречного Пензенской области с 1 января 2022 года определен в размере 23 рублей. Стоимость проезда на межмуниципальных маршрутах от границ Заречного до Пензы не изменится и составит 24 рубля», — отмечается в сообщении.

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