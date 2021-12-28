В Пензенской области более 80 тыс. жителей имеют проблемы с доступом к чистой воде Общество

Пенза, 28 декабря 2021. PenzaNews. Более 80 тыс. жителей Пензенской области имеют проблемы с доступом к чистой питьевой воде. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На сегодняшний день более 80 тыс. жителей региона имеют проблемы с доступом к чистой питьевой воде. Большое содержание железа, микроэлементов и минеральных солей делает воду небезопасной для постоянного применения», — цитирует главу региона агентство ТАСС.

Губернатор добавил, что в замене нуждается около 2,5 тыс. км сетей водоснабжения, 544 км сетей водоотведения, 200 артезианских скважин и 326 водонапорных башен.

По словам Олега Мельниченко, для очистки воды от железа и фторидов необходимо построить девять станций обезжелезивания и шесть станций дефторирования, на реализацию этих планов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» Пензенской области дополнительно нужно 3,2 млрд. рублей.

«По поручению президента РФ в Пензенской области были подготовлены необходимые заявки по данной программе и направлены в адрес соответствующих министерств и ведомств правительства Российской Федерации», — отметил глава региона.