Теплая погода установится в Пензе в новогоднюю ночь Общество

Пенза, 28 декабря 2021. PenzaNews. Теплая погода ожидается в новогоднюю ночь в регионах Среднего Поволжья, в том числе в Пензенской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

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«В новогоднюю ночь если в пределах Саранска, Пензы [температура воздуха составит] до -1ºС...-3ºС, в Кировской, Оренбургской областях, Удмуртии, Башкирии будет пока прохладно. Новогоднее тепло заглянет в новогоднюю ночь только в Среднее Поволжье», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на этой неделе сильных осадков не ожидается, хотя время от времени будет идти снег.

Как следует из сообщения ТАСС, в Пензе и Нижнем Новгороде до среды по ночам ожидается -18ºС...-20ºС, днем — -12ºС...-15ºС. Потепление начнется в четверг. Днем в пятницу температура воздуха составит -3ºС...-7ºС.

При этом в Пензе ожидается небольшой снег. В субботу, 1 января, температура воздуха будет близка к 0ºС.

В первые дни нового года столбик термометра будет показывать в пределах -3ºС...-5ºС.