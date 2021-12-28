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В Пензенской области подвели итоги операции «Автокресло – детям»

14:23 | 28.12.2021 | Общество

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Пенза, 28 декабря 2021. PenzaNews. 115 водителей привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ за нарушение требований к перевозке детей в ходе профилактической операции «Автокресло – детям», которая прошла на дорогах Пензенской области 27 декабря. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Пензенской области подвели итоги операции «Автокресло – детям». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В текущем году на территории Пензенской области зарегистрировано 163 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в которых пятеро погибли и 187 получили ранения», — сказано в тексте.

В нем напоминается также, что нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 3 тыс. рублей.

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