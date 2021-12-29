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Более 200 сотрудников Росгвардии будут обеспечивать правопорядок в новогоднюю ночь

09:29 | 29.12.2021 | Общество

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Пенза, 29 декабря 2021. PenzaNews. Более 200 сотрудников Росгвардии совместно с подразделениями органов внутренних дел и частными охранными организациями будут обеспечивать правопорядок в новогоднюю ночь. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по Пензенской области.

Более 200 сотрудников Росгвардии будут обеспечивать правопорядок в новогоднюю ночь

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«С целью наиболее эффективного обеспечения общественной безопасности в период новогодних праздников планируется приблизить маршруты патрулирования вневедомственной охраны Росгвардии к местам проведения мероприятий», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что особое внимание будет уделено вопросам контроля за объектами торговли, хранения и использования огнестрельного оружия.

«Сотрудниками лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии приняты меры к минимизации перевозки и транспортировки огнестрельного оружия и патронов вблизи мест проведения праздничных мероприятий», — отмечается в сообщении.

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