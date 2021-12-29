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В Пензе ключи от квартир вручены восьми детям-сиротам с инвалидностью

11:00 | 29.12.2021 | Общество

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Пенза, 29 декабря 2021. PenzaNews. Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан вручил восьми детям-сиротам с инвалидностью ключи от квартир.

В Пензе ключи от квартир вручены восьми детям-сиротам с инвалидностью. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Торжественная церемония состоялась в центре культуры и досуга Пензы в минувший вторник, 28 декабря.

Молодые люди для самостоятельного проживания получили благоустроенные однокомнатные квартиры по договорам социального найма, расположенные в доме на улице Антонова в Пензе.

Жилые помещения предоставлены в рамках реализации дополнительной меры господдержки по обеспечению жилыми помещениями по договору соцнайма детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с инвалидностью, сообщается на сайте Минтруда региона.

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