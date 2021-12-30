Олег Мельниченко по телефону поздравил Марию Панову со 100-летием Общество

Пенза, 30 декабря 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко по телефону поздравил жительницу региона Марию Панову со 100-летним юбилеем в четверг, 30 декабря.

Фото: Pnzreg.ru

«Вы выдающийся человек, дожили до 100 лет, очень много сделали для нашей Родины, воевали на фронте в Великую Отечественную войну, награждены боевыми орденами, вырастили прекрасных детей, внуков и правнуков», — отметил глава региона.

Он пожелал долгожительнице крепкого здоровья и счастья.

«Пусть семейная атмосфера всегда дарит Вам радость, [желаю,] чтобы 2022 год принес только добро и благополучие», — добавил губернатор.

Олег Мельниченко выразил сожаление по поводу того, что из-за эпидситуации не может поздравить Марию Панову очно.

В свою очередь юбилярша поблагодарила руководителя субъекта федерации за оказанное внимание и добрые пожелания.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, Мария Панова родилась в селе Трескино Колышлейского района. В 21 год ушла на фронт. В звании сержанта служила в составе 420-го отдельного ордена Красной Звезды связи 33-го стрелкового корпуса, входившего в состав действующей армии. После мобилизации в декабре 1944 года вернулась в родное село. В мирное время работала в колхозе, затем — на «Сердобском часовом заводе».

Супруги Пановы воспитали двоих детей, четверо внуков и пятеро правнуков.

Мария Панова удостоена ордена Отечественной войны II степени, медали Жукова и других наград.