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В Пензе молодому следователю вручили ключи от служебной квартиры

15:29 | 30.12.2021 | Общество

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Пенза, 30 декабря 2021. PenzaNews. Руководитель следственного управления СКР по Пензенской области Дмитрий Матушкин в торжественной обстановке вручил ключи от служебной квартиры выпускнику Московской академии Следственного комитета России Артему Мухутдинову, который с августа 2021 года трудится следователем в Железнодорожном районе Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Пензе молодому следователю вручили ключи от служебной квартиры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Решение жилищных проблем сотрудников — одна из составляющих деятельности управления, направленная на обеспечение всех условий, необходимых для эффективной работы, особенно молодых специалистов», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что, по словам Артема Мухутдинова, несмотря на непродолжительное время работы, которое составляет всего несколько месяцев, он успешно адаптировался, при этом расследовать уголовные дела ему помогают как полученные ранее теоретические знания, так и помощь наставника, закрепленного за ним.

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