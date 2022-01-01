Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Новым годом Общество

Пенза, 31 декабря 2021. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил жителей города с Новым годом.

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«Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с новым 2022 годом! Этот праздник занимает особое место в сердце каждого из нас, согревает теплом душевного общения с близкими людьми и дарит добрые надежды. Уходящий год был непростым. Он поставил перед нами новые вызовы и испытания, в очередной раз показал неравнодушие и сплоченность пензенцев, их готовность помогать друг другу в любых ситуациях и бережнее относиться к своим родным и близким», — сказал Владимир Мутовкин.

Вместе с тем он отметил, что 2021 год был насыщен важными событиями и принес немало ярких и добрых моментов.

«Создавались новые семьи, рождались дети, справлялись новоселья, город развивался и благоустраивался — появились новые улицы и зоны отдыха, были отремонтированы многие километры автодорог, после масштабной реконструкции открыт Бакунинский мост, начато строительство новых транспортных магистралей», — перечислил глава города.

«Уважаемые пензенцы, искренне благодарю каждого из вас за труд, сознательность, активность, самообладание и терпение! Уверен, что вместе мы сможем справиться с любыми стоящими перед нами задачами. Сердечно желаю вам счастья, радости, всегда хорошего настроения, мира, добра и, конечно же, здоровья, что в нынешних условиях является особенно важным! Пусть Новый год принесет в ваши дома благополучие, любовь и взаимопонимание! Пусть исполнятся ваши самые заветные желания, а во всех делах вам сопутствуют удача и успех!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.