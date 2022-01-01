Александр Басенко поздравил жителей Пензы с Новым годом Общество

Пенза, 31 декабря 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Александр Басенко поздравил жителей города с Новым годом.

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«Дорогие жители города Пензы! Приближается один из самых любимых праздников. Простые слова «С Новым годом! С Новым счастьем!» мы произносим с радостью и надеждой на лучшее!» — сказал Александр Басенко.

Он отметил, что в праздничные дни можно сосредоточиться на самом главном — посвятить время своим дорогим и близким людям.

«Это особенно необходимо сейчас, когда за плечами остался непростой год. Трудности, которые он принес, стали вызовом к активным действиям, а выдержка, сплоченность, самоотдача помогли всем нам двигаться дальше», — подчеркнул мэр.

«Пусть 2022 год оправдает все ожидания и станет счастливым, благополучным и перспективным. От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и добра, удачи во всех начинаниях!» — цитирует Александра Басенко пресс-служба мэрии.