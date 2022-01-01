EN
22:06:31 Пятница, 31 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Александр Басенко поздравил жителей Пензы с Новым годом

14:19 | 31.12.2021 | Общество

Печать

Пенза, 31 декабря 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Александр Басенко поздравил жителей города с Новым годом.

Александр Басенко поздравил жителей Пензы с Новым годом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Дорогие жители города Пензы! Приближается один из самых любимых праздников. Простые слова «С Новым годом! С Новым счастьем!» мы произносим с радостью и надеждой на лучшее!» — сказал Александр Басенко.

Он отметил, что в праздничные дни можно сосредоточиться на самом главном — посвятить время своим дорогим и близким людям.

«Это особенно необходимо сейчас, когда за плечами остался непростой год. Трудности, которые он принес, стали вызовом к активным действиям, а выдержка, сплоченность, самоотдача помогли всем нам двигаться дальше», — подчеркнул мэр.

«Пусть 2022 год оправдает все ожидания и станет счастливым, благополучным и перспективным. От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и добра, удачи во всех начинаниях!» — цитирует Александра Басенко пресс-служба мэрии.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 213 случаев заражения коронавирусом На канале «Союз» покажут вторую часть фильма о священномученике Иоанне Рижском
В Индерке открыта модельная библиотека В Пензе молодому следователю вручили ключи от служебной квартиры
Специалисты «Пензаэнерго» готовы обеспечить надежное электроснабжение в праздники В Пензенской области за сутки подтверждено 236 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама