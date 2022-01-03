В Пензе прошел межведомственный рейд по местам концентрации молодежи Общество

Пенза, 3 января 2022. PenzaNews. Межведомственный профилактический рейд по местам концентрации несовершеннолетних прошел в Пензе вечером в минувшее воскресенье, 2 января.

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба мэрии, в нем приняли участие представители администрации Ленинского района, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдела полиции №1 УМВД России по городу Пензе, а также комплексного центра социальной помощи семье и детям.

Участники рейда посетили торговые центры — «Высшую лигу», «Суворовский», «Пассаж», кинотеатр «Современник» и площадь имени В.И. Ленина.

С администраторами и работниками организаций были проведены профилактические беседы о недопустимости продажи несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции, а также нахождения подростков без законных представителей в ночное время.

Кроме того, им были вручены памятки.

Безнадзорных несовершеннолетних в ходе межведомственного рейда не выявлено.