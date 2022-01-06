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В Пензенской области пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения

12:48 | 06.01.2022 | Общество

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Пенза, 6 января 2022. PenzaNews. Массовые проверки водителей на состояние опьянения пройдут на территории Пензы и области с 7 по 9 января. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Пензенской области пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проведения мероприятий будет осуществляться массовая остановка транспортных средств с целью установления признаков нахождения водителя в состоянии опьянения с последующим освидетельствованием или медицинским освидетельствованием в порядке, установленном законодательством», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что в целях противодействия фактам коррупции автомобилисты могут использовать аудио- и видеозапись для фиксации возможных противоправных действий со стороны сотрудников Госавтоинспекции.

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