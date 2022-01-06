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В Пензенской области ожидается ухудшение погодных условий

14:00 | 06.01.2022 | Общество

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Пенза, 6 января 2022. PenzaNews. Ухудшение погодных условий ожидается на территории Пензенской области. Это следует из сообщения, размещенного на сайте главного управления МЧС России по региону.

В Пензенской области ожидается ухудшение погодных условий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным пензенского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС», 6 января прогнозируется мокрый снег, переходящий в дождь, местами гололед, гололедица, порывы юго-западного ветра до 15–18 метров в секунду.

«В связи ухудшением погодных условий на территории области существует вероятность возникновения происшествий, связанных с повреждением линий электропередач, дорожно-транспортных происшествий», — сказано в тексте.

«Главное управление МЧС России по Пензенской области обращается к жителям с просьбой по возможности воздержаться от использования личного транспорта», — добавляется в нем.

На сайте ведомства также сообщается, что в пятницу, 7 января, прогнозируется желтый уровень погодной опасности, местами по Пензенской области ожидается туман с видимостью менее 500 метров, гололедица.

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