В Кузнецке введен особый противопожарный режим Общество

Пенза, 7 января 2022. PenzaNews. Особый противопожарный режим введен в Кузнецке Пензенской области с 7 января в связи с ростом числа случаев возгораний. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Сергей Златогорский.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте мэрии, на территории Кузнецка запрещается разведение костров, сжигание мусора, проведение всех видов пожароопасных работ с использованием открытого огня, за исключением тех, для которых есть специально оборудованные места.

Из текста также следует, что в Кузнецке будут созданы группы наблюдения за противопожарным состоянием районов города, организовано патрулирование наиболее пожароопасных объектов и территорий, усилена охрана зданий, активизированы рейдовые мероприятия по соблюдению пожарной безопасности в быту.

Данные меры, как указано в сообщении, будут действовать до особого распоряжения.